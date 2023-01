Amateur Nite Live + Karaoke Ribelle

Sabato 14 gennaio 2023, torna la seconda edizione della mejo serata del centro sociale Django: torna l'appuntamento con l'amateur nite!

Apertura cancelli ore 19.30

vieni a provare le pizze della pizzeria Machete, con ingredienti provenienti dalla Bottega GAS la Piave!

Hai una band fighissima ma non c'è nessun posto disposto a darti spazio? O hai una band che fa schifo e vorresti poter esprimere il tuo disagio su un palco?

Il Centro Sociale Django è in grado di rispondere a queste esigenze: siamo lieti di presentare il fiore all'occhiello della programmazione musicale del nostro centro sociale: l'AMATEUR NIGHT LIVE!

COS'E' L'AMATEUR NIGHT LIVE?

L'amateur night è una serata la cui partecipazione non dipende dai like su facebook o i followers su instagram.

L'amateur night è una serata la cui partecipazione non dipende da quanti live hai fatto nella tua carriera, da quali palchi hai già calcato o dalle band a cui hai aperto il concerto.

L'amateur night live è una serata la cui partecipazione non dipende dalle recensioni positive.

L'amateur night live è una serata la cui partecipazione non dipende dalla domanda delle domande: “ma se ti faccio suonare quante persone porti?”

L'amateur night è una serata dedicata alle band che sono accomunate da un unica caratteristica fondamentale: la voglia di salire su un palco e buttare fuori tutto quello che si ha dentro.

L'amateur night live è la serata in cui c'è spazio per chi sogna una carriera da musicista e per chi invece vuole solo poter fare un po' di casino.

L'amateur night live è un tentativo di riavvicinare il pubblico alla musica che viene dal basso, senza che sia necessario avere un nome o una etichetta.

Un massimo di sei gruppi a serata, mezz'ora a gruppo e un presentatore d'eccezione.

La band che riscuoterà il maggior successo, sottoposta al giudizio insindacabile del nostro applausometro autoprodotto si porterà a casa ricchi premi e cotillon.

COME FARE PER ISCRIVERSI?

Basta contattarci sulla nostra pagina facebook (https://www.facebook.com/csodjangotreviso/ , o cercarci su CSO Django Treviso), o scrivere sulla bacheca degli eventi amateur night (o per chi ripudiasse i social network basta venire al Centro Sociale Django), e a seconda della disponibilità sarete inseriti in una delle serate della stagione

Dopo i concerti, visto che non tutti hanno la fortuna di avere una band, ci sarà il memorial Pavarotti, il primo karaoke ribelle senza dignità né ritegno: saremo lieti di avere sul palco la nuova Beyoncè, ma vi applaudiremo allo stesso modo se i vostri acuti rompessero i vetri della sala concerto.

Sarà una occasione per ascoltare e scoprire gruppi giovani e meno giovani, una occasione per divertirsi, mostrare la propria abilità, prendersi in giro e ritrovarsi tra musicisti musicofili e bestie da palco.

Ingresso libero

Cso Django, Treviso

Cucina & Bar operativi

Porte aperte alle 19.30