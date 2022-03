The american songbook

L'arrivo degli ospiti è previsto dalle ore 20:00 in poi. La cena con il relativo concerto inizieranno alle 20:30. Per partecipare all'evento, è necessaria la prenotazione scrivendo un'email a events@caffecaffi.com o chiamando lo 0422 184 0 814.

Largo spazio invece alla vocalità del jazz, giovedì 16 giugno, con un'Apericena Jazz assieme a Francesca Bertazzo Hart e Beppe Pilotto, due musicisti dall'innegabile talento, dotati di una magnifica intesa. Fluido e swingante, il duo fa leva sull’interplay e sulla forte capacità di Francesca di lanciarsi in assoli dallo stampo tipicamente bebop, accompagnandosi allo stesso tempo con la chitarra.



Due musicisti dall'innegabile talento, dotati di un'intesa magnetica, Francesca Bertazzo Hart e Beppe Pilotto vantano una collaborazione che dura da più di dieci anni.



FRANCESCA BERTAZZO HART

Francesca è una delle più importanti cantanti scat italiane, oltre ad essere da tempo una delle più duttili ed apprezzate cantanti venete, virtuosa interprete di standard jazzistici, così come di blues e bossa nova, ma anche un’eccellente chitarrista.



I due artisti spaziano in un repertorio di composizioni originali e di jazz standard, interpretando autori come Ellington, Gershwin, Cole Porter, Monk, Jobim.



