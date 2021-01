Vite di Pia Pera e Rocco Carbone: l'Associazione Amici di Comisso incontra Emanuele Trevi

L’Associazione Comisso prosegue il suo fortunato ciclo di incontri via web, curato da Federica Augusta Rossi, con una conversazione con Emanuele Trevi. Lunedì 18 gennaio alle 18, in diretta streaming sulla pagina facebook della stessa associazione (o dal suo sito), lo scrittore dialogherà sul suo ultimo libro, “Due vite” (Neri Pozza editore): la storia dell’intensa amicizia con Pia Pera e Rocco Carbone, letterati di spicco scomparsi prematuramente negli anni scorsi.

L’appuntamento è il terzo della rassegna denominata “Il porto dell’autore”, un titolo che echeggia e omaggia “Il porto dell’amore”, il primo libro in prosa di Comisso, e segue quelli già tenutisi (e sempre disponibili sul sito www.premiocomisso.it) con Loredana Lipperini (“La notte si avvicina”) e Andrea Vitali (“Nessuno scrive al federale”): conversazioni di mezz’ora che spaziano anche su temi comissiani. “Queste iniziative dimostrano che il Premio è attivo tutto l’anno – spiega Ennio Bianco, Presidente dell’Associazione Amici di Giovanni Comisso – e sa guardare al presente e al futuro della grande letteratura e della cultura italiana, come testimoniano anche i numerosi apporti di qualificati autori che scrivono per il nostro sito”.