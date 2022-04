Filosofia in chiave di violino - L'amicizia secondo Aristotele

VENERDì 8 APRILE ore 21.00

Teatro del Pane di Villorba



FILOSOFIA IN CHIAVE DI VIOLINO - L'etica Nicomachea di Aristotele

Immersi nell’atmosfera della Grecia classica, culla della filosofia, uno spettacolo dove lettura e musica mettono in scena i libri VIII e IX dell’Etica Nicomachea di Aristotele, libri che il grande filosofo dedica all’Amicizia. Ricordandoci che l’individuo è prima di tutto un animale sociale, Aristotele si chiede se esista un solo tipo di amicizia o se vi siano molti modi per essere amici, Quale posto occupano il bene, il buono e l’utile nei nostri rapporti interpersonali?



Anna Branciforti, lettrice

Fabio Dalla Zuanna, lettore

Elena Casagrande, commentatrice

Assuera De Vido, Violinista

Giada Dal Cin, Arpista





Trascrizioni per Violino e Arpa a cura di Dario Carpanese (*1988)