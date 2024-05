Amministrative 2024 - Aperitivo elettorale con Gianni Cestaro

Venerdì 3 maggio, dalle ore 18, è in programma un aperitivo elettorale in vista delle Elezioni Amministrative 2024 di Preganziol. L'evento si terrà presso "Casa Preganziol", Strada Terraglio 331 (ex Bar Cesco), sede elettorale del candidato sindaco Gianni Cestaro che nell'occasione sarà accompagnato dall’On. Marina Aliprandi Marchetto (Fratelli d’Italia).

Gianni Cestaro: "Non mancate! Voglio conoscere la vostra storia, le vostre idee e le vostre richieste per la Preganziol che verrà! E, se vi farà piacere, sarò a vostra disposizione per raccontarvi un po’ di me!".