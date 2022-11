"Analisi storica della Grande Guerra": incontro con Carlo Cadorna, nipote del maresciallo d’Italia

Il colonnello Carlo Cadorna, nipote del maresciallo d’Italia Luigi Cadorna, l’uomo che comandò il Regio Esercito durante il primo conflitto mondiale, sarà a Vittorio Veneto, ospite del Museo della Battaglia, per una conferenza dedicata all’analisi storica della Grande Guerra. L’evento è organizzato dal Comune di Vittorio Veneto in collaborazione con il Comitato di Treviso dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e con la Federazione Provinciale dei Fanti.

Cadorna sarà affiancato dal colonnello Carmelo Raccuia, direttore dell’ISTRIT e dal colonnello Lorenzo Cadeddu, presidente del Centro Studi Storico Militari sulla Grande Guerra «Piero Pieri». Carlo Cadorna si è sempre schierato a difesa della memoria del nonno, respingendo gli attacchi di quanti lo hanno criticato per i fatti di Caporetto e accusato di avere mandato i suoi soldati a morire sotto i reticolati avversari. La questione è ancora oggi all’origine di accesi dibattiti.

La conferenza avrà inizio alle ore 18.00. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Cadorna sarà poi a Treviso per un analogo incontro in programma l’indomani, sabato 19 novembre, alle ore 17.00, presso il Circolo Unificato dell’Esercito.