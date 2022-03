Escursione "Anello del Monte Altare"

Partiremo da piazza Giovanni Paolo I di Ceneda, dove si affacciano edifici storici come la Cattedrale, il Seminario Vescovile, la Loggia del Cenedese, e prenderemo la Via Crucis risalente al 1735, una bella salita che ci porterà al colle di S.Paolo. Da qui ammireremo il panorama di Ceneda. Attraverseremo l’antichissima Porta di Zuane e scenderemo per il bosco fino al fondovalle; da lì prenderemo il sentiero che gira attorno al Monte Altare.



Percorso un tratto lungo e stretto in mezzo al bosco; affronteremo la ripida salita della Croda Bianca, che ci permetterà di godere dei panorami verso Borgo San Lorenzo e Serravalle. Scenderemo nel bosco fino a sbucare nella mulattiera che ci riporterà alla piazza di Ceneda.



PROGRAMMA

Ritrovo a Treviso: ore 7.45 parcheggio Municipio Carità di Villorba

Ritrovo in loco: ore 8.45 parcheggio cattedrale di Ceneda, piazza Giovanni Paolo I



Lunghezza: 8 km - Durata: 3 ore / 3 ore e mezza

Difficoltà: medio - Dislivello 380 m



Istruttore: Fabio (cell 335 8069232)



ISCRIZIONE SU APP PALESTRE CON ABBONAMENTO USCITE DOMENICALI ENTRO VENERDI’ 1 APRILE.



Massimo 35 partecipanti, nel rispetto delle normative anticovid.



Attività per soci ASD Strada Facendo: se non lo sei ancora, contatta con anticipo la segreteria per partecipare.