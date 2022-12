"Angeli" - Mostra d'arte a Villa Onigo

Favotto presenta: una mostra dedicata agli Angeli, in villa Onigo a Trevignano.

In esposizione dal 17 al 31 dicembre.

Angeli appaiono negli antichi testi della Bibbia come giovani rifulgenti di luce, pronti ad intervenire nelle più disparate vicende umane.

Sono Presenze che sottolineano la cifra della nostra inferiorità: senza di loro non potremmo immaginare di sollevarci dal fango da cui veniamo.

Oggi gli Angeli sono anche angeli custodi: ma oggi un nuovo "messaggero" ci porta notizie, ci consola, ci turba ci collega con il mondo intero e porta con sé tutte le stimmate del bene e del male: il nostro amico-nemico cellulare.

Giorni di apertura della mostra:

23 e 30 dicembre dalle 16:00 alle 19:00

Sabato, domenica e tutti i festivi (compreso il 25 e il 26) dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00.



Per appuntamento 348 5613738