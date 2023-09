“Anguane, salbanei, strie, striossi, maranteghe e rumaossi”: spettacolo tra miti e leggende della tradizione contadina

Domenica 17 settembre alle 14.30, con repliche alle 16.30 e alle 18 a San Zenone degli Ezzelini, partirà il percorso teatrale in natura al Bosco Magico “Anguane, salbanei, strie, striossi, maranteghe e rumaossi” con Dedalofurioso. Il ritrovo è dietro la Chiesa di San Lorenzo della frazione di Liedolo. In scena Andrea Dellai, Tommaso Franchin, Gabriele Grotto, Beatrice Niero e Martina Pittarello, che daranno vita a miti e leggende della tradizione popolare veneta lungo un percorso naturalistico progettato da Martina Pittarello e Valentina Brusaferro che ha curato anche la scrittura scenica e la regia. A piccoli gruppi, gli spettatori saranno guidati lungo un percorso a piedi pieno di sortilegi teatrali. Il percorso si svolge all'interno del Bosco Magico, il sentiero presenta un iniziale dislivello, poi prosegue sul piano e infine in discesa.

Valentina Brusaferro, autrice e regista, ha voluto recuperare la memoria dei racconti del filò, un immaginario nutrito di storie della tradizione popolare contadina che hanno archetipi come l’anguana, donna d’acqua incantevole ma anche molto spaventosa, la stria e la marantega (sono strette parenti) un po’ erborista e un po’ alchimista ed in grado di curare mali che i medici ufficiali non erano in grado di superare, mali legati anche all’anima. Tutte figure “ponte”, connessione con un mondo contadino veneto ma anche con qualcosa di piu? spirituale e spiritico. Dedalofurioso ha scelto di mettere in scena queste figure calandole nella natura, dando vita alla storia scritta da Valentina Brusaferro che parla di magia.

“La stria e? piu? malefica mentre la marantega ha anche una parte materna e ad esempio cura il post parto. Poi c’e? lo striosso, il matto nelle carte, il bagatto, l’accumulatore seriale, colui che tutto raccoglie, che ha un sacco di oggetti di cui si circonda e usa a seconda delle necessita? ed e? il matto del paese e il poeta”. C’era una volta l’anguana (Beatrice Niero), la marantega (Martina Pittarello), lo striosso (Andrea Dellai), salbaneo e mazariol (folletti interpretati da Tommaso Franchin e Gabriele Grotto), che diventano traghettatori della storia e del mito che e? quello dell’anguana. La trama si intreccia portata avanti attraverso linguaggi specifici per ogni personaggio, ad esempio mazariol parla un linguaggio proto-verbale fatto di suoni e usa i “pignatei” che diventano una sorta di batteria. Ma non solo percussioni, egli suona la natura stessa, si esprime attraverso il suono. Uno spettacolo che fa tornare al passato per riscoprire tempi, modi, ritmi, valori che stiamo dimenticando, con un lavoro non solo artistico ma anche antropologico e sociale.

INFO

Durata: circa 80 minuti. Indicato a partire dai 10 anni. Ritrovo mezz’ora prima dello spettacolo. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia leggera, altrimenti sarà rinviato all' 1 ottobre. Si consigliano scarpe e abbigliamento adeguati. Biglietti: 10 euro, gratuiti fino ai 14 anni, prenotazione obbligatoria al tel. 371 1926476. Prevendita ticket online: eventbrite.it. info@echidnacultura.it

L’evento fa parte del programma artistico culturale Centorizzonti Estate.

IL MITO

“Il mito narra la storia di un’anguana che si innamora di un umano ed e? una regola che lei infrange perchè nessuna anguana deve innamorarsi di un umano. Lei rimane gravida durante una notte di plenilunio. Le sorelle vengono a saperlo e cercano di rubarle il figlio, lei scappa e incontra una marantega (che sta sempre agli incroci) che accoglie il bambino e lo cresce. Il bambino nelle notti di luna piena e? molto agitato ed attratto e si sente come chiamato e cosi? sale sul tetto e cammina verso la luna. L’immagine finale ti dice che se guardi bene l’alone che gira attorno alla luna, le notti estive, puoi vedere la famiglia dell’anguana col figlio”.