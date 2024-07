Anima: suonare con l’Anima, raccontare con l’Anima, vivere con l’Anima

ANIMA è il progetto di realizzazione di un quartetto d’archi con tavole armoniche e anima in abete bianco dell’Avez del Prinzep, albero storico e monumentale degli Altipiani Cimbri, in Trentino, schiantato nel 2017 a circa 250 anni di vita e 52 metri di altezza. Era l’abete bianco più alto d’Europa. ANIMA è un sogno, una sfida al tempo: dare una nuova vita all’Abete del Principe altrettanto lunga di quella che ha vissuto nel suo bosco, affinché lo schianto non sia una fine ma solo l’asse di simmetria tra un prima e un dopo di secoli, in cui ascoltare la sua voce in musica. Il titolo di questo spettacolo ci porta ad una dimensione eterea, onirica, filosofica. Ma gli eventi di quel vento potente che ha fatto schiantare l’Avez del Prinzep nei boschi di Lavarone, risuonano ancora oggi e, potremmo dire, hanno tolto l’anima ad un albero che rappresentava la vera cattedrale nel bosco per un paese che ancora oggi ne piange la morte.C’è una storia potente da raccontare, c’è un pensiero forte da condividere.



regia di Andrea Brunello



testi originali di Marco Albino Ferrari



musiche originali di Giovanni Bonato



una produzione di Compagnia Arditodesìo



* il Quartetto ANIMA suona gli strumenti realizzati da Gianmaria Stelzer col legno dell’Avez del Prinzep



Ingresso libero su prenotazione su https://bit.ly/PosterFestivalAnima







In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il Teatro Careni



Non sono previste sedute nel parco della villa, è consigliato portarsi coperta/telo o cuscini da disporre liberamento nel prato.