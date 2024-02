ANLAIDS - Test Day HIV

Mercoledì 14 febbraio in occasione di San Valentino i volontari e le volontarie dell’associazione ANLAIDS Treviso saranno in piazza dei Signori per il test day gratuito dalle 17.30 alle 21. La festa per gli innamorati diventa così una grande occasione per lanciare un appello sulla prevenzione rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili e sulla sicurezza sessuale.

Lo screening anonimo, gratuito e indolore offerto da ANLAIDS è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni, nonché ai minorenni accompagnati dai genitori. Non serve la prenotazione, il test rapido consiste in un piccolo “tampone di cotone” che viene passato leggermente sulle gengive. In quindici minuti si avrà l’esito del check-up.

Nel corso del 2022 in Italia 2.000 persone hanno ricevuto la diagnosi di infezione da Hiv e in prevalenza il contagio è avvenuto per via sessuale. Nella Marca Trevigiana si conferma l’andamento nazionale con una media di trenta nuove diagnosi annuali. Rimangono due le problematiche più rilevanti nel nostro Paese: il “sommerso”, cioè l’alto numero di soggetti contagiati che non sanno di esserlo e continuano a propagare il virus; nonché il ritardo nella diagnosi che, nel 60% dei casi, avviene in stadio avanzato, quando già compaiono sintomi seri; mentre solo nel 9,4% dei casi a seguito della consapevolezza di doversi controllare dopo dei comportamenti a rischio, e in appena il 6% dei casi per aver aderito a un’iniziativa di screening preventivo.

“Con la nostra presenza in piazza dei Signori nel giorno in cui si celebra l’amore vorremmo incentivare nei cittadini e nelle cittadine di ogni età la consapevolezza di quanto sia importante volersi bene prestando attenzione alla salute: proteggendosi con l’utilizzo del preservativo e controllandosi regolarmente grazie al test - afferma la presidente della sezione ANLAIDS di Treviso, l’infettivologa Maria Cristina Rossi- Il preservativo è infatti il più valido strumento di protezione che ancora oggi resta fedele alleato del sesso, dell’amore e soprattutto della salute, perché costituisce una barriera efficace nella prevenzione dell’HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili che sono in costante crescita in Italia, ragion per cui è necessario non abbassare la guardia”.