Il Comune di Silea, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale di Silea e il Consiglio Comunale dei Ragazzi, organizza la cerimonia commemorativa del 25 aprile, in occasione del 79° Anniversario della Liberazione in ricordo dei caduti per la Resistenza. Quest’anno, in particolare, il pensiero andrà alle partigiane, perché, come scrive Benedetta Tobagi ne “La resistenza delle donne”, “Non era mai successo prima che le donne entrassero in scena da protagoniste. Non così numerose, e di ogni condizione so-ciale”.



Giovedì 25 aprile alle 10.15 ci si ritroverà in piazza Trevisani nel Mondo, per proseguire in corteo verso il cippo dedicato ai Partigiani, in piazzetta Madonna della Salute.

Alle 10.30 sarà deposta la corona e seguiranno gli interventi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle autorità. Infine, il corteo si sposterà nel giardino della scuola secondaria di primo “Marco Polo” per l’intervento di una rappresentanza di alunne e alunni per testimoniare il senso e l’attualità di parole come libertà, democrazia e pace.





In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nell’ Aula Magna della scuola secondaria di primo grado.