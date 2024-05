Dall’anoressia nervosa ad Animenta - Spritz e filò con Valentina Dallari

Dall’anoressia nervosa ad Animenta. L‘esperienza dell’associazione che sensibilizza sui disturbi alimentari



Spritz e filò con Valentina Dallari, dj e socia dell’associazione Animenta



Ingresso libero. Aperitivo equo e solidale a cura della cooperativa Pace e Sviluppo (Altromercato)



Valentina Dallari coltiva da sempre la passione per la musica, i tatuaggi e la moda. Nel 2018 ha confessato di avere iniziato le cure per combattere l’anoressia, supportata dal fidanzato e dalla famiglia. Dopo aver vinto la sua battaglia apre un blog (In her shoes) dedicato all’argomento. È ora una affermata dj. Ha scritto i libri “Non mi sono mai piaciuta” e “Uroboro”. È associata ad Animenta, associazione che si occupa di disturbi del comportamento alimentare in tutta Italia.



L’incontro è inserito nella rassegna Spritz e filò 2024, promossa dall’associazione CombinAzioni e dal Comune di Trevignano in collaborazione con la cooperativa sociale Kirikù e la cooperativa Pace e Sviluppo.