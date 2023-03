ANPI presenta "Grecia. Appunti sui danni causati dall’occupazione italiana"

Continuano le proiezioni dedicate alle tematiche storiche affrontate con produzioni di montaggio, in cui la narrazione/testimonianza è documentata prevalentemente attraverso riprese filmiche e fotografiche d’epoca. Il progetto della rassegna è direttamente rivolto alla popolazione scolastica, media superiore e universitaria, ma anche a tutti coloro che hanno interesse sia ad approfondire aspetti della storia italiana ed europea, sia per il particolare genere cinematografico.

"Grecia. Appunti sui danni causati dall’occupazione italiana" (2005), durata 96’. regia di Tamara Bellone, Piera Tacchino, Nietta Fiorentino, Ghiorgos Korras. Documentario che alterna riprese e immagini d’epoca con interviste e testimonianze. Ingresso libero e gratuito.

A cura di A.N.P.I. Sezione di Montebelluna con il patrocinio della Città di Montebelluna



Le proiezioni si collocano all'interno della rassegna cinematografica "Conoscere per ricordare. Sessant'anni di storia italiana" che l'ANPI di Montebelluna sta organizzando e che intende offrire un percorso di conoscenza di alcuni momenti storici che hanno coinvolto l'Italia e l'Europa dagli anni venti al dopoguerra, attraverso una produzione filmica di genere documentaristico. "Ogni film recupera repertori d'epoca, foto e filmati d’archivio, interviste a personaggi protagonisti o testimoni e studiosi degli eventi narrati. Spesso le sceneggiature e i testi di commento appartengono a noti intellettuali e letterati degli anni ’50-’70. Si è operata una scelta di materiali (chiaramente non “leggeri”) che garantissero una serietà di impegno e correttezza nella ricostruzione storica, che naturalmente richiede altresì una fruizione consapevole da parte del pubblico. I documenti proposti permettono allo stesso tempo anche una riflessione sulla storicizzazione e il valore del linguaggio cinematografico, come strumento di impegno civile e per la conservazione della memoria. Si ringrazia in particolare la Città di Montebelluna".