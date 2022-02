Liberati dall’ansia: Ayurveda, tecniche di rilassamento e gong planetari

Come promesso continuano i nostri incontri mensili con il suono terapeutico dei gong planetari, una tradizione lunga 5000 anni che si fonde con la millenaria e coetanea conoscenza della vita (Ayurveda). Una meravigliosa collaborazione tra discipline dialoganti che acquisiscono così un'effetto reciprocamente amplificato. Durante quest'incontro, rivolto a sciogliere l'ansia e tutte le tensioni accumulate durante quest'ultimo periodo, sarai guidato attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza su tutti quei meccanismi che quotidianamente permetto all'ansia di impradronirsi dei tuoi pensieri, perturbando il tuo benessere psicofisico. Imparerai alcune semplici tecniche per gestire consapevolmente tensioni e preoccupazioni in modo autonomo e piano piano ti accompagneremo ad un profondo stato di rilassamento fisico e mentale attraverso le frequenze dei gong ed il massaggio delle mani con oli essenziali rilassanti. Durante questo breve trattamento io e Marco stimoleremo alcuni punti energetici (in AYurveda chiamati punti Marma) situati sulle mani e sulla testa, aiutandoti a lasciare andare le tensioni e allentando i blocchi energetici, permettendo così alla tua energia vitale (Prana) di fluire liberamente ricaricandoti di pace interiore!

Non mancare e ricorda tappetino e coperta!





