Anteprima Giornata delle Dimore Storiche - Visita guidata all'Archivio di Stato

Il 26 maggio in Veneto si celebra la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Treviso sarà sede di una anteprima. Difatti domani 23 maggio l'Archivio di Stato aprirà le sue porte per una visita guidata.

L'appuntamento è per le ore 10.00 in via Pietro di Dante 11 sede dell'archivio (necessaria prenotazione sul sito www.associazionedimorestoricheitaliane.it/ ).



“Questa Giornata, e gli eventi a essa collegati, rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo che le dimore storiche di proprietà privata ricoprono per il tessuto socio-economico del trevigiano, oltre che per riscoprire le bellezze del territorio” sottolinea il Presidente di Adsi Veneto Giulio Gidoni.



Domenica 26 invece apriranno gratuitamente una selezione di Dimore private del trevigiano. Un viaggio nella stria ma anche nell'arte e nella cultura che percorre la provincia: dalla Casa di Cultura Goffredo Parise di Ponte di Piave (Associazione Case della Memoria) alla Casa sul Piave Goffredo Parise (che partecipa per la prima volta alla giornata Adsi) a Salgareda. Dall'interessante complesso Bacologico Marson a Vittorio Veneto a Villa Pera di Gaiarine (che partecipa per la prima volta); fino a Villa Morosini Lucheschi di Colle Umberto.



Le visite alle dimore segnalate sono gratuite. E' necessario prenotare la visita attraverso il sito www.associazionedimorestoricheitaliane.it/





Elenco delle dimore ADSI che aprono il 26 maggio



1. Casa di Cultura Goffredo Parise – via Verdi 1, 31047 Ponte di Piave – Associazione Case della Memoria

2. Casa sul Piave Goffredo Parise – via Gonfo 4, 31040 Salgareda – Associazione Case della Memoria (partecipa per la prima volta)

3. Complesso Bacologico Marson – via Armando Diaz 55, 31029 Vittorio Veneto

4. Villa Pera – via dei Pera 1, 31018 Gaiarine (partecipa per la prima volta)

5. Villa Morosini Lucheschi – via Morosini 16, 31014 Colle Umberto



Per maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria: www.associazionedimorestoricheitaliane.it/





L’Associazione Dimore Storiche italiane, ente morale riconosciuto senza fini di lucro, riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove attivita? di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinche? tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la collettivita?, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori. Questo impegno e? rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.