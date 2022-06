Anteprima de "La casa sul fiume" con l'autore Gianluca Arrighi

Il 12 giugno Gianluca Arrighi tornerà in Veneto per l'anteprima italiana de "La casa sul fiume", l'atteso thriller che uscirà in libreria il 17 giugno e da cui, com'è noto, verrà tratto un film internazionale:

Arrighi, maestro indiscusso del giallo contemporaneo, presenterà il nuovo romanzo nella serata conclusiva di "Parole in un bicchiere", la rassegna letteraria itinerante che si svolge nelle cantine vitivinicole, nelle dimore storiche e nei siti più affascinanti del territorio di San Pietro di Feletto, all’interno delle Colline di Conegliano Valdobbiadene e patrimonio UNESCO. La manifestazione, ideata e curata da Sonia Ceschin, anche in questa seconda edizione ha potuto vantare ospiti di prestigio, come Massimo Carlotto, Matteo Bussola, Valeria Corciolani, Francesca Violi, Michele Benetello, Alessandro Nardo, Paola Barbato e Giampaolo Simi. Arrighi, che lo scorso anno ha tenuto a bettesimo e inaugurato la rassegna letteraria, chiuderà quindi l'edizione del 2022, scegliendo per l'anteprima nazionale de "La casa sul fiume" il Veneto, regione che il celebre scrittore romano ha sempre dichiarato di amare profondamente. Location dell'evento sarà l'Azienda Agricola San Giuseppe, con il patrocinio della Proloco di San Pietro di Feletto e in collaborazione con la libreria Tralerighe di Conegliano.