ANTEPRIMA DEL MALANOTTE DOCG - “Il Barbarossa” – ANNATA 2019

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2022 dalle ore 19.30 alle ore 21.00

Cantina Pizzolato e Officina del Vino – Via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)

welcome@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211

——

INGRESSO A PAGAMENTO: 30.00 €

PARKING Prato Fronte Cantina

in via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)

Gli amici a 4 zampe saranno i benvenuti!

——

1 vitigno – 3 eventi!

Quest'anno abbiamo deciso di celebrare la nuova annata di Malanotte Del Piave DOCG 2019. Festeggiamo la SETTIMANA DEL RABOSO con tre eventi in Cantina interamente dedicati a questo vino di pregio:

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE – ANTEPRIMA DEL MALANOTTE DOCG

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE – NOTE DI MALANOTTE

VENERDI’ 25 NOVEMBRE – L’INSOLITO MALANOTTE: CENA CONTROCORRENTE

——

PROGRAMMA EVENTO



LUNEDI’ 21 NOVEMBRE non vediamo l’ora di stappare assieme a voi l’annata 2019 del nostro Malanotte DOCG “Il Barbarossa”.

36 lunghi mesi d’attesa prima di assaporarne il risultato!

Un evento interamente dedicato alla nuova annata 2019 del Malanotte DOCG “Il Barbarossa”, dove potrete degustare in isole itineranti le annate precedenti guidati dai nostri enologi e dal nostro staff. Ogni annata di Malanotte sarà accompagnata da piccoli finger food per farvi godere appieno dell’esperienza.

ORE 19.30 - PRESENTAZIONE tenuta da Settimo Pizzolato e dai nostri enologi Walter Ceccato e Luca Zamai

A seguire – Assaggio delle diverse annate di Malanotte DOCG presso “l’Officina del Vino” dove ogni vino Malanotte DOCG sarà abbinato a degli sfiziosi finger food preparati dal nostro chef

ORE 21.00 - CHIUSURA EVENTO

INGRESSO A PAGAMENTO: 30.00 € tutto incluso

——

INFO e PRENOTAZIONE EVENTO

welcome@lacantinapizzolato.com



Evento a numero chiuso su prenotazione