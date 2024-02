Antica Fiera di Godega 2024

In Veneto è la prima fiera agricola del 2024: l’appuntamento a Godega di Sant’Urbano con l’Antica Fiera di Godega è, come tradizione, nel primo fine settimana di marzo. Da sabato 2 a lunedì 4 marzo il polo fieristico di Godega - 20mila metri quadrati scoperti e 4mila coperti – ospiterà ben 160 espositori e, per la prima volta, il Festival delle Dop Venete, con le eccellenze agroalimentari della nostra regione protagoniste della tre giorni. Anteprima della fiera, come tradizione, il convegno “Appuntamento con l’andamento di mercato del prosecco e delle altre denominazioni vitivinicole del nostro territorio”, che si terrà venerdì 23 febbraio alle 20.00 (in presenza), sempre negli spazi fieristici.

«Manca meno di un mese alla nostra Antica Fiera di Godega e tutto è già stato pianificato – fa il punto il sindaco di Godega di Sant’Urbano, Paola Guzzo -. Come sempre, l’avvio della fiera sarà preceduto dal convegno, un appuntamento storico e che denota la nostra manifestazione, attraendo un folto pubblico che arriva non solo dai comuni più vicini, ma che abbraccia un’area più ampia, dal trevigiano al veneziano, riscuotendo ogni anno un importante interesse tra chi opera nel settore vitivinicolo». «Questo format, ideato da me e da Fiorello Terzariol e giunto all’11esima edizione, negli anni ha riscosso sempre più interesse – aggiunge il vicesindaco con delega all’Antica Fiera, Paolo Attemandi –. Nel corso della serata sarà fatto un focus sull’economia vitivinicola del territorio, parleremo di mercati e delle potenzialità economiche del prodotto, dei trend a livello locale e mondiale per i prossimi mesi». Il convegno sarà coordinato e moderato da Fiorello Terzariol, ambasciatore delle Città del vino, con interventi dei presidenti dei Consorzi di tutela Vini Venezia doc e docg, Pinot Grigio delle Venezie doc, Conegliano Valdobbiadene Prosecco docg, Prosecco superiore docg Asolo e Prosecco doc. Confermata la presenza del governatore Luca Zaia.

Sabato 2 marzo l’apertura dell’edizione 2024 dell’Antica Fiera di Godega. «La novità principale – anticipa il vicesindaco Attemandi - sarà la presenza, nella tre giorni della nostra fiera, del Festival delle Dop Venete, un evento a caratura regionale organizzato da Veneto Agricoltura che porterà a Godega le eccellenze dei prodotti dell’agricoltura veneta riconosciuti dai marchi di qualità dell’Unione Europea, con il Veneto che è tra le regioni d’Italia più ricche di prodotti dop, igt e stg. Avremo poi 160 espositori: già c’è il tutto esaurito. In questa edizione abbiamo inoltre riorganizzato gli spazi e la collocazione di espositori e di casette, quest’ultime in collaborazione con la Pro Loco, così da rendere più fluido il percorso da parte dei numerosi visitatori. Confermato l’ingresso gratuito».

«La nostra fiera – sottolinea il sindaco Guzzo – ancora una volta saprà coniugare la sua storicità di fiera agricola al mondo della sostenibilità ambientale, all’arredo casa e alle eccellenze agroalimentari. Con grande piacere ospiteremo il Festival delle Dop Venete: sarà un’edizione straordinaria. Oltre a crescere di anno in anno di qualità, la nostra fiera cresce anche sul fronte delle tematiche affrontate e dell’offerta ai visitatori, senza perdere la sua connotazione di fiera a misura di famiglia. Gli animali a quattro zampe saranno ancora una volta i protagonisti, dentro e fuori la fiera: nei giorni precedenti l’evento, come tradizione, le nostre scuole saranno coinvolte in numerose attività targate AsinoMondo».