Salotto culturale “L’antica sapienza del Marocco. Segreti tramandati di generazione in generazione per il benessere della donna”

I SALOTTI CULTURALI ESTIVI 2024: in Salotto a Robe Turche il rituale che ci fa stare bene…



Il Salotto culturale dell'11 luglio ha il titolo “L’antica sapienza del Marocco. Segreti tramandati di generazione in generazione per il benessere della donna” ed è a cura di Nezha Nouasria.



Salvia, cannella, lavanda, chiodi di garofano: sono solo alcuni dei doni che la Natura ci offre per realizzare semplici ma preziose azioni per il nostro benessere. Questo salotto culturale è riservato alle donne, perchè recuperino tutta la sapienza antica e profonda contenuta nelle viscere della terra e la utilizzi per prendersi cura del proprio corpo, per attingere forza e salute, e per vivere in armonia dentro di sè e con il mondo esterno.



Nezha Nouasria

Di origine Amazigh, vive in Italia da tanti anni e porta con sè l'antica saggezza che le ha tramandato sua nonna. Usa quotidianamente i doni della Natura per vivere ogni giorno in armonia, in salute e con il sorriso.





