Antiche Fiere di San Luca 2023

Dal 6 al 22 ottobre tornano le Fiere di San Luca, la festa più amata dai trevigiani. Oltre alle tante bancarelle tra dolci e specialità non mancherà lo stand della Gastronomia Albertini con oca arrosta, folpi con il sedano, bigoli in salsa e pasta al sugo d’oca, pasta e fagioli, trippe in brodo e pasticcio al radicchio, grigliate con polenta e baccalà. Ci sarà anche la fiera commerciale con 22 operatori.

Giostre

Quest’anno il tradizionale Luna Park di Prato Fiera ospiterà ben 24 bancarelle e 73 attrazioni fra cui 21 dedicate ai bambini (Duck family, Battello Mississipi, Giostre bambini, Brucomela, Mini Autoscontro, Scivolo, Giostra bambini catene, Grand Canyon Ghibli, Giostra Rodeo, Pagliacci volanti, trampolino Jumping, trenino, Tappeti Elastici, Padiglione percorso fantastico, ecc.), 49 dedicate agli adulti (Simulatore, Tiri vari, Ruota Panoramica, Musik Espress, Polipo, Rotonde-Pesche a premio, Padiglione Trattenimento, Autopista Go Kart, Labirinto Cristalli, Bigliardino a stecca, Tagadà, Altalena-Barca gigante del Pirata, mini ottovolante, Astronave Girevole Ranger, Gabbie volanti, Pugnometri vari, Avio giostra tele combattimento, Autopista da tavolo, Matrix - Volo di rondine, Super Treno Veloce, Giostra bambini, Specchi Umoristici.. ecc. e tre di richiamo spettacolare (Evolution – Pendolo Frontale, Booster e Astronave Girevole Top Spin).

Tre le novità: due giostre dedicate ai ragazzi (il Top Spin che porterà i giovani a 7-8 metri di altezza con importanti forze G e le navicelle spaziali). Per tutta la famiglia invece ci sarà il Toro Meccanico, tipica attrazione dei rodeo e delle fiere americane arriverà per la prima volta anche in Prato Fiera e sarà posizionato al centro dell'area fieristica.

Il programma

Venerdì 6 ottobre, alle ore 15, è in programma l’inaugurazione ufficiale della manifestazione con la festa dedicata a tutti i bambini del Comune di Treviso e dei paesi limitrofi, che potranno usufruire dei biglietti omaggio distribuiti nelle scuole. Nell’occasione si esibirà la Banda Musicale di Zero Branco.

Sabato 7 ottobre, dalle ore 15 alle 18, la manifestazione proseguirà con l’evento che vedrà protagonisti i personaggi più famosi dei cartoni animati.

Mercoledì 11 e 18 ottobre, dalle 15 alle 20.30, ci sarà la “Giornata dello Studente”, dedicata ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie. Domenica 8 e 15 ottobre si rinnoverà l’appuntamento con “Special Cartoon”.

Sabato 14 ottobre, invece, dalle 16.30 alle 18.30 ci saranno gli spettacoli degli artisti di strada fra trampolieri con bolle e palloncini. Mercoledì 18 ottobre ricorrerà la festa del Santo Patrono delle Fiere, San Luca.

Venerdì 20 ottobre, dalle 15 alle 20.30 tornerà la Festa del Bambino dedicata ai bambini delle scuole materne. Lo stesso giorno, alle 17, ci sarà la premiazione del concorso di disegno e poesia degli studenti (esposti nel padiglione riservato alla gastronomia). Alle 17.30 le associazioni dei ragazzi disabili si cimenteranno nella “Gara delle Torte” per la giornata dedicata agli anziani e alle persone con disabilità.

Sabato 21 ottobre torneranno gli artisti di strada con spettacoli di giocoleria e sputafuoco.

Domenica 22 ottobre, ultimo giorno delle Fiere, torneranno i personaggi dei cartoni animati. In caso di maltempo nella serata di sabato i fuochi d'artificio saranno recuperati domenica sera.

Orari

Le Fiere di San Luca saranno aperte dal lunedì al giovedì dalle 15 a mezzanotte, il venerdì dalle 15 a mezzanotte, il sabato dalle 10 alle 1 e la domenica dalle 10 alla mezzanotte.