Cibo, vino e antichi mestieri a Treviso: tour enogastronomico

Un’occasione per conoscere i sapori di Treviso e della Marca gioiosa, alla scoperta di tradizioni enogastronomiche e antichi mestieri.



Un modo insolito di avventurarsi tra le pittoresche strade della città, immergendosi in una realtà fatta di “magnari popolari”, di “golosessi”, vivaci mercati, ottimi vini ma anche leggi comunali che imponevano controlli a carni, pesci, pani e frutta.



Oltre a scoprire molte curiosità riguardo all’enogastronomia della Marca gioiosa, assaggeremo alcune specialità tipiche in una osteria tradizionale e concluderemo in dolcezza in una pasticceria.



Un tour che svelerà il lato più gustoso di Treviso.



DATE: tutti i giovedì di luglio, agosto e settembre.



RITROVO: Treviso (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 2.5 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 29 per gli adulti, € 24 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.



COSA COMPRENDE

Accompagnamento con personale abilitato, degustazione con tre calici di vino, tagliere di affettati e formaggi locali e tappa dolce caratteristico. Alternativa analcolica.



LUNGHEZZA: 3 km

DIFFICOLTÀ: facile.



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe sportive, almeno 1 lt di acqua a persona.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3OBD6Mi

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3OBD6Mi