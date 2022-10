"Anticipare il futuro": Confcommercio accompagna le imprese a costruire il domani

Conoscere e analizzare i trend di mercato è fondamentale per progettare strategie di business vincenti, studiare nuove opportunità di profitto e nella creazione di prodotti, servizi e contenuti innovativi. Con l’obiettivo di accompagnare e sostenere le imprese verso le sfide del domani, Confcommercio Veneto e Servizi&Sviluppo, raggruppamento delle imprese del terziario di servizi di Confcommercio, organizzano per giovedì 10 novembre 2022, dalle ore 9:00, il seminario “Anticipare il futuro - i Deep Trend™ di mercato 2023-2024”, in collaborazione con l’azienda Blueeggs. Sede dell’evento sarà l’Infinite Area di Montebelluna (Tv), piattaforma innovativa e ambizioso acceleratore d’impresa.

L’appuntamento, di carattere regionale, è aperto a imprenditori provenienti da tutto il Veneto con il proposito di fornire degli strumenti utili a (ri)progettare le proprie strategie di business e aumentare la competitività. Focus della giornata sarà l’analisi dei Deep Trend™ del prossimo biennio 2023-24. Anticipare il futuro, cosa sono i Deep Trend™ Il seminario di giovedì 10 novembre è organizzato da Confcommercio Veneto – la più rappresentativa associazione di categoria delle imprese del settore terziario a livello regionale – in collaborazione con Blueeggs, realtà internazionale che da più di 25 anni offre la propria consulenza ad aziende, agenzie, studi di design e architettura nel campo dell’innovazione di mercato.

Particolarità di Blueeggs è aver sviluppato una metodologia di ricerca e analisi di mercato basata sulla decodifica dei Deep Trend™, modelli di consumo “profondi” della società, comuni a tutti i settori merceologici che influenzano in maniera più o meno consapevole le scelte delle persone, le credenze, gli atteggiamenti e, quindi, i consumi. Trend che non nascono a caso ma sono frutto di una precisa strategia che trasforma strumenti e linguaggi propri della socio-semiotica in modelli in grado di “far luce” sul mercato di riferimento e sui valori dei competitor, per governare con efficacia il cambiamento di brand e prodotti.

“Il seminario sarà un’occasione utile a comprendere i modelli di consumo che governeranno i prossimi anni, per ottenere una chiave di lettura strategica per il futuro del mercato e delle imprese del territorio”, dichiara Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto. Sottolinea Laura Rolle, co-fondatrice di Blueeggs: “Non si può prevedere con esattezza il futuro, ma è possibile anticipare con precisione le narrazioni e i valori che lo racconteranno”.

Il programma della giornata:

- ore 9.00 Caffè di benvenuto – networking;

- ore 9.30 presentazione a cura di Patrizio Bertin, presidente Confcommercio Veneto;

- ore 9.40 avvio della Masterclass a cura di Laura Rolle, co-fondatrice di Blueeggs, docente di Semiotica della pubblicità presso l’Università di Torino e specializzata in sociosemiotica applicata al branding e all’evoluzione degli scenari di consumo;

- ore 13.00 Light lunch di networking.

I temi in agenda:

anticipare il futuro: perché le narrazioni vengono prima dei dati;

la differenza tra Trend e Deep Trend™;

la necessità oggi di riscrivere la tradizione e non solo;

perché l’ecosostenibilità smette di essere un Deep Trend™;

la nuova evoluzione del benessere;

common, Middle e Top Deep Trend™ 2023-2024;

i modelli per innovare prodotti, servizi e strategie di comunicazione, per aumentare la competitività nei prossimi anni, in tutti i settori merceologici.

Il seminario è gratuito e su prenotazione tramite il link di Eventbrite. Sarà inoltre possibile la partecipazione via web.

In allegato la brochure e la locandina dell’evento.