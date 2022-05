Antonietta Giacomelli, una scrittrice protagonista del suo tempo

Nell'ambito delle iniziative previste per il Festival Treviso Città per le Donne, Guide di Marca propone la visita esclusiva di Palazzo Giacomelli, elegante dimora classicheggiante dove nacque nel 1857 Antonietta Giacomelli. Attraversando le stanze e il salone da ballo abilmente affrescato da Louis Dorigny agli inizi del ’700, ripercorreremo la vita di Antonietta cresciuta in un ambiente culturale molto vivace tanto da diventare una scrittrice affermata e riconosciuta del suo tempo. Pubblicò una trilogia di romanzi di successo e scrisse numerosi articoli su riviste dell’epoca.

E’ stata una donna attiva e mai spettatrice del suo tempo, celebri furono le sue battaglie a colpi di articoli sulle riviste dell'epoca che portarono a polemiche e scomuniche dal mondo cattolico.

Con le sue opere proponeva un modello di donna “moderna” e vedeva la scrittura come mezzo di educazione civile, unendola ad un forte impegno sociale.

