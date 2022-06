Il "Bimby in tour" fa tappa a Treviso

Ha preso il via venerdì 3 giugno Bimby® in Tour: un percorso a tappe che nei weekend di giugno e luglio vedrà l’amatissimo robot da cucina multifunzione toccare le principali piazze d’Italia, viaggiando su una colorata Ape personalizzata e adattata al magico mondo di Bimby® - icona del costume e della cultura Italiana, oggi simbolo del viaggio sostenibile e dei nuovi format dello street food.

Il progetto nasce da un forte desiderio di prossimità del brand: animare le piazze d’Italia e fare in modo che le persone possano conoscere e apprezzare tutto ciò che può fare Bimby® sia per chi ama il buon cibo sia per chi è alle prime armi e ha poco tempo da dedicare alla cucina, Un viaggio sulla scia dei valori che da sempre caratterizzano Bimby®: condivisione e passione per la preparazione di piatti deliziosi, da gustare in compagnia. Bimby® in Tour parte da Bari, la prima tappa prevista il 3 giugno, per poi attraversare in su e in giù l’Italia toccando tutte le Regioni per sostare nelle piazze di tanti capoluoghi tra cui Salerno, Napoli, Pescara, Ancona, Treviso, Verona, Genova, Cagliari, Palermo, e altre ancora.

A ogni tappa, la Ape di Bimby® in Tour diventa una postazione mobile di ristorazione intorno alla quale verranno proposti momenti di animazione e offerti assaggi rinfrescanti, realizzati esclusivamente con Bimby® e con le ricette di Cookidoo® - la piattaforma di ricette Bimby® con oltre 8.000 ricette da realizzare in modalità guidata. Le incaricate alla vendita Bimby® saranno a disposizione dei passanti per dare pratici suggerimenti su come utilizzare il prodotto, sfruttando al meglio le sue molteplici funzionalità. E le sorprese non finiscono qui: il viaggio dell’Ape di Bimby® in Tour è segnalato a ogni tappa da un pallone aerostatico brandizzato: un enorme Bimby® volante che richiama l’attenzione da punti diversi della città.

Enrica Vitale, Head of Marketing Bimby®, commenta così l’iniziativa: “Dopo oltre 50 anni dalla sua nascita, per la prima volta, Bimby® incontra le piazze italiane: per noi questo progetto rappresenta un interessante esperimento di guerrilla marketing per far conoscere il nostro prodotto a chi non è mai entrato in contatto con una nostra incaricata alla vendita o non ha mai partecipato a una dimostrazione Bimby®. Anche noi di Bimby®, dopo due anni di pandemia, abbiamo il desiderio di uscire dalle case – dalla nostra comfort zone – per andare incontro a tutti, creando momenti di gioia sull’onda della buona cucina”.

LA TAPPA DI TREVISO

L’Ape Bimby® sarà presente per tutto il pomeriggio del 12 giugno in Piazza Borsa a Treviso, accompagnata dal volo di un pallone aerostatico Bimby®. E per tutti: assaggi e fresche degustazioni, giochi, quiz e la simpatia delle incaricate Bimby®.