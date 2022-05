Aper-Its: l'orientamento post diploma si fa in cantina

Giovedì 12 maggio dalle ore 17:00 l'ITS Academy Agroalimentare Veneto offre un aperitivo-degustazione con visita alla cantina Carpenè-Malvolti di Conegliano e presenta i suoi corsi biennali di alta formazione post diploma con un approfondimento sul corso "Agrifood manager per il marketing territoriale e UNESCO" che ha sede a Conegliano. Studiare e specializzarsi nel marketing di territori Patrimonio dell'Umanità, vuol dire salvaguardare l'ambiente e il paesaggio, valorizzare e promuovere la qualità certificata delle produzioni tipiche di aree a vocazione turistico-rurale, gestire o avviare nuove aziende, sviluppare la cultura del made in Italy. ITS Academy Agroalimentare Veneto per il biennio 2022-2024 offre 5 indirizzi di studio: - Agrifood manager per il marketing territoriale e UNESCO a Conegliano - Agritech manager per l'innovazione agroalimentare a Castelfranco Veneto - Agribusiness manager per le produzioni biologiche a Padova e Buttapietra (Vr) - Agrifood & marketing manager a Verona - Agribusiness manager per le produzioni collinari e montane a Bassano del Grappa (Vi) Due anni di specializzazione che prevedono lezioni in campo, laboratori, partecipazione a manifestazioni, collaborazioni a progetti con le imprese e 900 ore di stage in azienda: la pratica che offre competenze subito spendibili nel mondo del lavoro. A distanza di un anno della fine del biennio I corsi co-progettati con le aziende, hanno un tasso di occupazione superiore all'84%. Per partecipare all'Aper-ITS conviene segnalare la propria presenza entro l'8 maggio a itsagro.veneto@gmail.com o telefonare al numero 392.3085842. Per ulteriori informazioni: itsagroalimentareveneto.it.