Apericena con delitto sotto le stelle a Villa Castagna

SABATO 16 LUGLIO

Dalle ore 20.00

VILLA CASTAGNA presenta:

APERICENA CON DELITTO SOTTO LE STELLE !

VILLA CASTAGNA, propone la famosissima Cena con Delitto, una serata indimenticabile, in cui durante la cena prenderai parte alla scena del crimine e sarai portato a risolvere il misterioso giallo.

Prendi parte ad una serata unica con i tuoi amici, concediti una serata di svago totale, sarai coinvolto in uno strabiliante spettacolo, messo in scena durante l' apericena dagli attori con più di 20 anni di esperienza in questo campo!

Sei pronto a farti stupire dalla trama avvincente e a scoprire il movente e l'assassino?

Per info e prenotazioni:

0423 86.81.77 (Villa Castagna) sempre disponibile

Riserva subito i tuoi posti prenotando online al seguente link:

https://bit.ly/3MehJj0

Programma della serata:

Dalle ORE 20.00

1 DRINK + 5 FINGER FOOD

Sfogliatine fatte in casa alle mostarde

tramezzini misti

Bruschette del fattore e pizzette

Insalata di riso alle verdure grigliate e prosciutto affumicato

Quadrotti di pizza

A seguire, dalle ore 21.00

Risotto alle Fragole e prosecco

E ancora, dalle ore 22.00

Buffet di Anguria e melone

SPETTACOLO di Cena Con Delitto durante l'Apericena

Dj set durante la serata e fino alle ore 24.00

Bar e long drink durante la serata

Prezzi:

€ 20.00 adulti

€ 10.00 bambini 3-12 anni

APERICENA con 1 drink + SPETTACOLO + DJ SET tutto compreso nel prezzo!

INDIRIZZO: Via Sant' Andrea, 72, 31035 Nogare' TV