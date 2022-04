Apericena di primavera assieme ad eventi single a Treviso

? Buongiorno amici ! Come ben sapete, Oj Eventi Single punta esclusivamente a creare vere ocassioni di conoscenza! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single sono garantiti ma ci piace anche farvi “sentire a casa” e a vostro agio, grazie alla presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici !



?? Eccoci dunque, con un’altra emozionante esperienza insieme !



Come funziona?

? Ecco il nostro evento per trascorrere un bel pomeriggio di primavera in compagnia. Ci troveremo alle ore 17.00 davanti al Ristorante da Pino. All’arrivo la nostra tour leader Lisa contribuirà subito alle presentazioni per rompere il ghiaccio e dare il via alla nostra passeggiata in compagnia. Dopo la camminata ci recheremo presso il pub OTTOSENSI per rinfocillarci con un buon apericena. Ecco l’occasione giusta per allargare la propria rete di conoscenze ed amicizie.



Vi aspettiamo con il gruppo di Oj Eventi Single!



Evento confermato se

vi sarà un numero minimo di 14 partecipanti. Aiutaci condividendo l’evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum



Fascia di età

40-55 anni



Orari

17.00



Green pass

Verrà richiesto il green pass



Menu’

1 consumazione analcolica o alcolica



Affettati misti,

Polpette,

crostini con il dentice,

Fritti in abbondanza



Costi

Quota senza Vip-card uomo: 23€ (11€ in caparra per riservare il posto e 12€ in loco)



Quota senza Vip-card donna: 22€ (10€ in caparra per riservare il posto e 12€ in loco)



Titolari Vip-card: 19€ (7 € in caparra per riservare il posto e 12€ in loco)



L’evento è su prenotazione

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 2 Maggio



La quota comprende: organizzazione tecnica + gruppo single+ animatrice oj eventi single+ apericena



Informazioni per pagamento

Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211



Informazioni per il ritrovo

Ti aspettiamo alle ore 17.00 da Pino Piazza dei Signori



Per ulteriori informazioni, prenotazioni

Contattare Anthony al 3488781211



Lo staff di Oj Eventi Single vi aspetta per vivere una serata emozionante.



Affrettati! I posti sono limitati.



Seguici sui Social, siamo su Facebook e su Instagram come Oj Eventi Single