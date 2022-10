Aperitivo con l’Arte: "Soy Frida Kahlo"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il Castello Papadopoli Giol del 1100 sarà la location da sogno per la prima dell’Aperitivo con l’Arte in Veneto. In un avvincente viaggio tra parole e musica, rivivremo assieme la storia tormentata della celebre pittrice messicana e dell’inseparabile marito Diego Rivera. Frida Kahlo, figlia della rivoluzione messicana e prima pittrice messicana ad aver esposto al Louvre, sarà raccontata analizzando la sua produzione artistica ma anche ripercorrendo gli avvenimenti dell’epoca e gli aneddoti (anche curiosi) della sua vita, tra disabilità, amori passionali e attivismo politico.

Nelle parole di Cristina Bonadei e Massimo Tommasini, tra le note Jazz di Riccardo Morpurgo al pianoforte.

Regia Massimo Tommasini

Questo il programma:

sabato 12 novembre, Castello Papadopoli - Giol a San Polo di Piave.

Ore 20:00: Aperitivo all’interno del Castello Papadopoli Giol con i vini biologici della Cantina Giol.

Il Castello costruito alla fine del 1100 è stato ampliato e modificato nel corso dei secoli, con l’aggiunta di un maestoso giardino all'inglese secondo il gusto del Conte Papadopoli.

Ore 20:30: Spettacolo “Soy Frida Kahlo”

Durata dello spettacolo 1h 30′ circa

Info e prenotazioni sul sito www.aperitivoconlarte.it

Il progetto è riservato ad un numero chiuso di partecipanti e prevede il pagamento di una quota di partecipazione fissata in 20€ (15€ soci Ass. Culturale Adelinquere) da versare tramite bonifico bancario. Ingresso gratuito per i minori accompagnati.

IBAN: IT68J0200802206000105628510 intestato all’ Ass. Culturale Adelnquere

ass.culturale.adelinquere@gmail.com

Lo spettacolo nato nel 2018 da Cristina Bonadei e Massimo Tommasini è stato presentato in vari luoghi suggestivi del FVG tra cui: Il Teatro Biagio Marin a Grado, Il Castello di San Giusto a Trieste, l’Ex Convento di S. Francesco a Pordenone, La Subida Cormons (Go), la Cantina Parovel a S.Dorligo della Valle (Ts), I Principi di Porcia (Pn), la sala Bazlen di Palazzo Gopcevich a Trieste, ed altri ancora.

Interpreti: Cristina Bonadei, conduttrice radiofonica, giornalista e scrittrice

Massimo Tommasini fotoreporter e videomaker: www.massimotommasini.it

Riccardo Morpurgo musicista e compositore: www.riccardomorpurgo.org