Aperitivo con autore: Orfeo Lorenzon presenta "Il libro casa granda"

L'hub culturale "Il Kantiere" è lieto di ospitare la presentazione del libro di Orfeo Lorenzon "CASA GRANDA" edito per Ronzani Editore . La presentazione, avviene sotto forma di un reading musicale coinvolgente e fresco . La performance vede, infatti, la presenza di tre giovani studenti universitari: un contrabbassista (Tommaso) che accompagna la voce di una lettrice (Anna) a cui segue un breve dialogo con l’autore condotto da Margherita. A loro si affiancano Marta e Mattia nella promozione del libro tramite i canali social .

Il reading è molto suggestivo, ha la durata di 60 minuti circa e ha visto la supervisione di una importante lettrice nonchè animatrice e regista teatrale.

“Casa Granda” è un romanzo, una storia d’amore tra povera gente che fatica dignitosamente la propria vita, è una rapsodia, un canto corale che si svolge tra le due guerre mondiali del ventesimo secolo e si colloca nei territori del trevigiano anche se le vicende narrate potrebbero svolgersi in buona parte del mondo rurale dell'epoca, italiano ed europeo, e spaziano lungo il Sile fino a Jesolo, e da Venezia a Milano alla campagna romana, dall'Africa all'America Latina, alla ex Jugoslavia.

"Tommaso Nascimben è un giovanissimo contrabbassista molto bravo, tra l'altro reduce da una recente collaborazione con Alessandro Fedrigo nell'organizzazione di Sile Jazz e dalla partecipazione ad alcuni concerti collettivi.

Le musiche eseguite durante il reading sono popolari rivisitate e originali di Tommaso."

Molteplici le recensioni positive apparse sui quotidiani veneti del gruppo de La Repubblica e su èNordEst.



Seguirà un brindisi e un momento conviviale dove si potrà dialogare con l'Autore e i performer, fare domande e confrontarsi .