Aperitivo con l'autrice: Chiara Vergani presenta il suo " Il mio nome è Darty

Sabato 9 settembre alle 18:30 presso il Cultural Hub " il Kantiere" in via Roma 57 ad Oderzo, Chiara Vergani presenta il suo libro "Il mio nome è Darty". Questo libro è dedicato agli amanti dei gatti, ma vuole conquistare anche chi nutre qualche riserva nei loro confronti. Il testo rappresenta in modo reale quanto possa essere ricca d’amore la vita con un gatto, se poi è speciale come il suo Darty saprete come si può arricchire una vita. Complicità, allegria, compagnia, ma anche sicurezza, questo è quanto ti sa donare un gatto. Certo, ci sono anche impegni, ampiamente compensati dal piacere di avere a fianco un fidato amico. Un'opera che può offrire nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra essere umano e mondo animale. Alla fine dell'incontro un piccolo momento conviviale permetterà di confrontarsi e conoscere meglio l'autrice e il suo lavoro.