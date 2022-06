Con l’estate tornano le serate de "L'aperitivo in cantina" da Tenute Tomasella

È estate e da Tenute Tomasella la celebrazione della bella stagione passa attraverso l’APERITIVO IN CANTINA, ogni martedì sera, nella suggestiva cornice del suo ampio parco. Un calendario ricco di appuntamenti, che fino al 26 luglio vedrà aprire le porte dell’azienda dalle 19 alle 24 per momenti di ritrovata convivialità, naturalmente d’eccellenza.

Un’esperienza che permette, anche, di approfondire la cultura dei vini Tomasella, con la possibilità di acquistarli grazie a offerte esclusive, riservate a coloro che partecipano agli eventi. L’atmosfera musicale è garantita dal DJ set di Mirco Portolan, pronto a intrattenere e a rendere indimenticabili queste serate di accompagnamento verso il cuore della stagione vacanziera.

Per vivere appieno la cantina Tenute Tomasella è bene ricordare la peculiarità del territorio in cui si trova: tra la DOC Friuli e la Prosecco DOC Treviso, al confine tra Friuli e Veneto, due regioni che condividono storie profonde legate a terre dove i vini contengono gli accenti specifici di ogni area, per parlare al mondo della bellezza delle proprie origini. Conosciuta tanto per il rispetto delle tradizioni più radicate quanto per la tutela dell’ambiente e della biodiversità, l’azienda è da sempre impegnata nella produzione di vini genuini e di elevata qualità, figli di un’esperienza cinquantennale e di princìpi enologici all'avanguardia.

Assicuratevi ora il posto alle serate, la prenotazione è consigliata.

PER INFO E PRENOTAZIONI:

Telefono: 0422 850043 - Whatsapp: 338 6618051 Noemi - 334 6720257 Serena

Mail: noemi.b@tomasella.it; serena.m@tomasella.it