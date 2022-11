Aperitivo culturale al Pio X: “Educatori consapevoli online e onlife. Come tutelare i ragazzi nella società digitale”

Tornano gli appuntamenti con P(ensieri), I(ncontri), O(pinioni), promossi dal Collegio vescovile Pio X: una serie di aperitivi culturali organizzati mensilmente in sala Pio X, all’interno della scuola, e aperti a tutta la cittadinanza. Dopo il successo del primo appuntamento, che era dedicato allo sviluppo del pensiero critico, mercoledì 16 novembre, dalle 18 alle 19.30, interverrà la psicopedagogista Lucia Boranga, responsabile del Servizio tutela minori della Diocesi di Treviso. Il tema dell’incontro sarà: “Educatori consapevoli online e onlife. Come tutelare i ragazzi nella società digitale”. Durante l’appuntamento Boranga guiderà il pubblico in una riflessione sull’importanza di sviluppare la consapevolezza digitale, decisiva per affrontare le sfide dell’oggi e per tornare a essere significativi come educatori. Un momento di confronto importante per genitori e figure educanti che si trovano di fronte alla sfida di accompagnare i ragazzi nella dimensione dell’online come nella vita di tutti i giorni. Appuntamento, dunque, il 16 novembre, a partire dalle 18, nella sede del Collegio, in Borgo Cavour 40. Per informazioni è possibile scrivere all’e-mail: informazioni@collegiopiox.it.