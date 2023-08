Il magico tramonto in giardino de l'Aperitivo del Duca vi aspetta per l'ultimo appuntamento della stagione il 31/8.

Potrete sorseggiare i nostri vini e cocktail accompagnati da fingerfood e sfiziosità gourmet accompagnati da un DJ set di eccezione, con super ospite il mitico DJ Albert Marzinotto.



Producer e performer, Albert è attualmente uno dei DJ italiani più quotati in Italia e all’estero.

Ha vinto nel 2015 il talent show andato in onda su Sky “Top DJ”, conquistando giudici come Albertino, Bob Sinclar, Benny Benassi e Jovanotti.

Il DJ set sarà un crescendo di emozioni che vi porterà a ballare nel nostro dancefloor sotto le stelle.



I posti sono limitati.



Per info e prenotazioni vai sul nostro sito alla sezione “eventi” oppure contattaci via mail a relais@ducadidolle.it