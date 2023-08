Aperitivo in quota a Malga Mariech

Anche in agosto...torna il nostro fresco Aperitivo in Quota!



Vi aspettiamo domenica 6 agosto, dalle 17:00, a Malga Mariech.



La musica di Umberto Ravazzolo e Marco Agostinetto, la cucina inimitabile del nostro chiosco, natura, aria fresca, birra e cocktail...e il tramonto mozzafiato che si può vedere solo a 1.504 mslm!



Per ulteriori informazioni

0423 1771235

338 561 9434

Non mancate!



* IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO, ESSENDO COMPLETAMENTE ALL'APERTO, SARÀ ANNULLATO***