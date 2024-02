Aperitivo in rosa: karaoke edition

VENERDÌ 8 MARZO 2024 dalle ore 19.00

Officina del Vino – Via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)

experience@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211



— — —



Un aperitivo dedicato a tutte le donne, con karaoke, pensato per cantare tutta la sera.



Una serata da condividere all’insegna della musica, dell’amicizia e, soprattutto, del buon vino.



Se vuoi cantare a squarciagola con le tue amiche o semplicemente goderti un aperitivo musicale in compagnia, sei nel posto giusto!



Per tutta la sera saranno disponibili cicchetti e sfiziosità preparate con ingredienti del nostro orto BIO che accompagneranno la selezione dei vini biologici della cantina.



Lascia a casa tutti i pensieri, fatti guidare dalla musica e condividi il microfono con le tue amiche per cantare tutti i vostri successi preferiti!



— — —



INFO EVENTO:

Aperitivo in cantina con karaoke solo su prenotazione.

Iscriviti subito e assicurati un posto al nostro aperitivo con karaoke!

INGRESSO GRATUITO | PAGAMENTO A CONSUMAZIONE

In fase di prenotazione chiediamo di indicarci eventuali intolleranze o allergie alimentari | Proposte vegane e vegetariane su richiesta.

INFO E PRENOTAZIONI:

experience@lacantinapizzolato.com



PARKING Officina del Vino in via IV Novembre, 12 – Villorba (TV) - adiacente la cantina con ingresso separato dai vigneti in Via Cal di Treviso