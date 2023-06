Aperitivo LILT - Musica, fotografia e un brindisi per una raccolta fondi per un nuovo ecografo

Giovedì 22 giugno, a partire dalle ore 17, Casa dei Carraresi ospiterà un evento di beneficenza organizzato in collaborazione con LILT Treviso.



A tutti i visitatori sarà fatto omaggio del catalogo della mostra “Volti e anime” del fotografo Gaetano Mansi, dove sono contenute tutte immagini che sono state esposte a Casa dei Carraresi e che la Fondazione Cassamarca mette a disposizione per la campagna di raccolta fondi della LILT Treviso.



Con una donazione alla LILT trevigiana, a partire da 30 euro, sarà possibile portare a casa una delle opere esposte e sostenere così la campagna per l’acquisto di un nuovo ecografo per il servizio di ecografia mammaria dedicato alle donne fuori screening.



Il pomeriggio sarà allietato dalla musica di Alberto Zorzi e Roberto Marzaro.



A tutti sarà offerto un brindisi dalla Fondazione



Gaetano Mansi è un fotografo italiano. Ha lavorato per Epoca di Mondadori, per Casa Vogue e, dagli anni ‘90 collabora alle riviste delle Edizioni Condé Nast. Contribuisce inoltre a il Venerdì di Repubblica con ritratti e reportages. Da allora in poi la sua attività si concentra quasi esclusivamente sulla realizzazione di campagne pubblicitarie di moda in location, sia in Italia che all’estero. Dal 2018 collabora alla rivista Diva&Donna.