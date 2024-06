Aperitivo musicale - Cantina Pizzolato

Il mercoledì sera da Pizzolato diventerà il vostro punto di ritrovo preferito dell'estate!



Un aperitivo musicale pensato per vivere momenti di relax dalle 19.00 fino a quando finisce la bottiglia.



Per tutta la sera saranno disponibili sfiziosità preparate con ingredienti del nostro territorio che accompagneranno la selezione dei vini biologici della cantina.



Solito aperitivo in centro città? No, meglio godersi la golden hour tra le vigne!



Potrete concludere la giornata all’aria aperta con dj set immersi nel verde dei nostri vigneti.



— —



INFO EVENTO:

Chiama e assicurati un posto al nostro aperitivo estivo!

INGRESSO GRATUITO | PAGAMENTO A CONSUMAZIONE

In fase di prenotazione chiediamo di indicarci eventuali intolleranze o allergie alimentari | Proposte vegane e vegetariane su richiesta.

INFO E PRENOTAZIONI:

experience@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211



PARKING Officina del Vino in via IV Novembre, 12 – Villorba (TV) - adiacente la cantina con ingresso separato dai vigneti in Via Cal di Treviso