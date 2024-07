Un bicchiere di vino con un panino…aperitivo musicale con karaoke

Il mercoledì sera da Pizzolato diventerà il vostro punto di ritrovo preferito dell'estate!



Un aperitivo musicale con karaoke pensato per vivere momenti di divertimento dalle 19.00 fino a quando finisce la bottiglia.



Anche tu appena hai letto ti sei messo a cantare? Allora non puoi perderti il karaoke della prossima serata!



Per accompagnare la tua canzone preferita potrai scegliere tra sfiziosi mignon dei panini più iconici, rivisitati in chiave bio dalla nostra chef.



Un calice di buon vino in mano e passa la timidezza… Se vuoi cantare a squarciagola con i tuoi amici o semplicemente goderti un aperitivo musicale all’insegna del divertimento, sei nel posto giusto!



Solito aperitivo in centro città? No, meglio godersi la golden hour tra le vigne!



— — — —



INFO EVENTO:

Chiama e assicurati un posto al nostro aperitivo con karaoke estivo!

INGRESSO GRATUITO | PAGAMENTO A CONSUMAZIONE

In fase di prenotazione chiediamo di indicarci eventuali intolleranze o allergie alimentari | Proposte vegane e vegetariane su richiesta.

INFO E PRENOTAZIONI:

experience@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211



PARKING Officina del Vino in via IV Novembre, 12 – Villorba (TV) - adiacente la cantina con ingresso separato dai vigneti in Via Cal di Treviso