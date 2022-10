Aperitivo Silenzioso in musica (nella lingua dei segni)

Ecco il nuovo evento organizzato dalla sezione ENS di Treviso.

Sabato 15 ottobre, dalle ore 18 alle 21 circa (al Bistrot 1882 in Via della Cartiera a Villorba presso il Centro Commerciale Panorama), si terrà un incontro conviviale, con intrattenimento di ballo e Karaoke in doppia lingua italiano-LIS (lingua italiana dei segni). Sarà un incontro aperto a tutti i cittadini, dal titolo “Aperitivo silenzioso”. All'iniziativa saranno presenti anche rappresentanti della stampa e della tv locale e alcuni gentili sponsor.

L'Aperitivo Silenzioso si svolge per la prima volta in provincia di Treviso, ma già da anni è una realtà consolidata a Trieste e ha come scopo principale la divulgazione della LIS attraverso l'integrazione fra persone udenti e sorde cantando in LIS e italiano in un clima di condivisione e divertimento. Questo avverrà in un clima volto a dimostrare come le varie forme di comunicazione non debbano essere limite alla normalità dei rapporti interpersonali, soprattutto in occasioni di festa.

