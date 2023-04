Aperitivo silenzioso - Imparare la LIS divertendosi

Si può cantare anche con i segni. Il Centro Commerciale Panorama di Villorba, in collaborazione con ENS (Ente Nazionale Sordi), sabato 29 aprile dalle 18.00 alle 21.00 organizza l'evento sociale “Aperitivo Silenzioso”, un intrattenimento di musica e karaoke in italiano e LIS (Lingua Italiana dei Segni).

Nata e consolidata a Trieste grazie alle insegnanti Barbara Cova e Francesca Lisjak, l'iniziativa ha come scopo principale la divulgazione della LIS e l'integrazione tra persone udenti e non udenti in un clima di condivisione e divertimento. I partecipanti potranno imparare una nuova lingua, cantando con voci e mani e copiando il segnato delle due organizzatrici, e i non udenti potranno interagire servendosi della loro comunicazione visiva-gestuale. In una specie di karaoke, sarà la musica italiana ad essere protagonista con il suo linguaggio universale, e così cancellare qualsiasi differenza includendo anche le persone con disabilità uditiva.

Grazie a questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Villorba, il Centro Panorama vuole rafforzare la sua integrazione nel territorio trevigiano e confermare l'importanza riservata ai temi della diversità, dell’integrazione e della solidarietà. Saranno presenti, oltre alle organizzatrici, anche il Presidente ENS Treviso, Giovanni Foltran, e gli amici dell’Associazione Aperitivo Silenzioso.

Al termine della performance al Caffè Vergnano sarà possibile gustare un aperitivo organizzato per l’occasione.