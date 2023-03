È arrivata la primavera: è il momento di AperitivoSoloTreviso!

Non è uno scherzo! Sabato 1 aprile nello spaccio di SoloTreviso, in Via Piave 31, a Cornuda, è in programma un aperitivo gratuito, pregustando la Pasqua in compagnia: stuzzichini, crostini e sughi di nostra produzione accompagnati da un buon Prosecco.

E per un momento più dolce, “Aperitivo SoloTreviso” sarà occasione anche per assaggiare le uova di cioccolato e le focacce di nostra produzione.



In caso di maltempo, l’evento potrà essere posticipato a data da destinarsi.