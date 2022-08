Aperitrekking: tra prosecco e tramonti

Appassionato di natura e trekking? Non perderti questa suggestiva esperienza!



A Farra di Soligo, nel mezzo dell’area patrimonio DELL’UNESCO, l’uomo e l’ambiente hanno lavorato insieme per creare un paesaggio unico. Generazioni di uomini hanno lavorato in sintonia con la terra, portandole rispetto e trasformando i suoi frutti in prodotti unici. Percorreremo alcuni tra i sentieri più belli di Farra di Soligo e ci godremo un gustoso aperitivo con i prodotti dell’azienda agricola “Riva Del Baldachin” godendo di una splendida vista sulle colline e sulla pianura al tramonto.



L’aperitivo sarà composto da Prosecco DOCG prodotto dall’azienda Colle del Baldachin, pane, soppressa, formaggio, torta salata, insalata di riso, e dolce!



COVID

-non è necessario il Green Pass per partecipare all’escursione.



CHI PUO’ PARTECIPARE?

L’ itinerario non è molto impegnativo, adatto agli escursionisti poco esperti ma in buona forma fisica. Adatto alle famiglie con bambini abituati alla camminata.



ATTREZZATURA RICHIESTA



Abbigliamento e calzature da escursionismo idonei alla stagione

Bastoncini da trekking (consigliati)

Torcia (obbligatoria)

Zaino

Acqua

Snack

Mascherina e gel igenizzante

DATI TECNICI ESCURSIONE

??Difficoltà: E (Escursionistico – medio-facile)

?Dislivello: +350 m

?Durata: 4,5 h (variabili in base alle soste)

?Lunghezza: 7 Km



Partecipa insieme a noi a questa divertente avventura!



Richiedi più informazioni o ferma subito il tuo posto!







??IN BASE ALLE CONDIZIONI METEO LE GUIDE SI RISERVERANNO DI MODIFICARE LA PERCORRENZA DELL’ESCURSIONE, DI RINVIATA O ANNULLATA??



?? Data:



Sabato 27 agosto 2022



? Ritrovo:



Parcheggio antistante Ristorante Pizzeria “La Lanterna” a Farra di Soligo: Via Cal Nova



? Durata:



Ritrovo alle ore 17.30



? Costi:



€ 30,00 adulti – € 15,00 ragazzi fino a 14 anni



? La quota comprende:



Accompagnamento guida ambientale escursionistica AIGAE + Apericena (Prosecco DOCG prodotto dall’azienda Colle del Baldachin, pane, sopressa, formaggio, torta salata, insalata di riso, e dolce) + Organizzazione tecnica



? La quota non comprende:



Trasporto + Spese extra + Tutto ciò che non è stato precedentemente specificato



? Lingua:



-Italiano



? Tour personalizzabile:



Il tour può essere personalizzato su misura extra data evento



? Condizioni importanti:



– non si accettano le prenotazioni avvenute in maniera diversa e prive della nostra conferma;

– la guida aspetta i Clienti al meeting point prestabilito nell’orario prestabilito, le persone che non si presenteranno al meeting point all’orario concordato perderanno l’escursione.



Pagamento:



Potrete prenotare online il voucher che vi darà diritto di essere inseriti in lista. Una volta ricevuto il voucher dal Team Oj, riceverete un messaggio whatsapp con i dati per effettuare il pagamento.



Penale:



Una volta prenotato il tour si potrà disdire senza penale entro massimo 5 giorni dalla data della partenza. In caso contrario si pagherà come penale la quota intera del tour.