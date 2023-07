AperiWHITE - L’aperitivo in vigna

Prezzo non disponibile

APERIWHITE IN VIGNA

Torna il nostro aperitivo in vigna ma questa volta c’è una “regola” di #dresscode ovvero tutti in bianco (o un dettaglio bianco)

Domenica 23 luglio dalle ore 17:00 immergiti nel verde dei vigneti di Frasca Marchet a Guia di Valdobbiadene per l’aperitivo al tramonto accompagnato dalle selezioni musicali di DJ Umberto Ravazzolo e Paolo Fornasier.

Frasca Marchet è la location giusta per trascorre una piacevole serata in compagnia di amici e musica, degustando i vini della nostra cantina Terra di Guia e i prodotti locali come salumi e formaggi.

——————

Ingresso libero e gratuito e adatto ad un pubblicato di tutte le età.

__________

Info Tel. 379 1676902

*** IN CASO DI MALTEMPO L’EVENTO SARÀ POSTICIPATO A DATA DA DESTINARSI ***

Vi aspettiamo!