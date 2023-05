Apertura Beer Garden - Churrasco e birra artigianale

??????????? ?? ???????? ?????? ??? ?? ????? ???? ??????!

È arrivato il momento di festeggiare! Il 27 maggio riapriamo l'attesissimo Beer Garden, la nostra oasi estiva dove le birre artigianali giocano in casa, in un'atmosfera rilassante all'aperto... con vista Monte Grappa!

Per celebrare l'apertura, abbiamo organizzato una serata speciale: delizioso churrasco (grigliata brasiliana) e patate a soli 15€! Un'occasione imperdibile per goderti sapori unici e gustare le nostre birre artigianali in buona compagnia

Ricorda: prenota il tuo posto entro il 21 maggio al 0423 199 9769

Castello di Godego (TV)

Invita i tuoi amici, condividi la passione per la birra NON industriale e vivi qualche bella serata estiva assieme a noi