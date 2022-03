Apertura straordinaria primaverile del castello di San Salvatore a Susegana

Apertura straordinaria in Castello San Salvatore ‘Storie di bambini ... a caccia di primavera’ sabato 19 – domenica 20 Marzo 2022 dalle 10 alle 18

A grande richiesta, dopo il successo dell’appuntamento autunnale, il Castello San Salvatore aprirà nuovamente i suoi cancelli al pubblico, per uno speciale weekend all’insegna della cultura, della storia e della famiglia.

L’antico maniero sarà visitabile in autonomia, attraverso il semplice utilizzo del proprio smartphone, accompagnati tappa dopo tappa, audio dopo audio, dalla voce della Principessa Isabella Collalto de Croy, l’attuale erede dell’antico casato, che svelerà al visitatore le curiosità più affascinanti della sua dinastia, i Conti di Collalto.

In più ... per dare il benvenuto alla primavera e per festeggiare tutti i papà, le famiglie che prenoteranno per prime, si aggiudicheranno la possibilità di partecipare, inclusa nel biglietto d’ingresso, a una speciale caccia al tesoro, ricca di mistero, fascino e ... divertimento! Queste le caratteristiche del percorso, ideato da Scatola Cultura scs, per scoprire la storia di questo magico luogo in tutte le sue sfaccettature, in modo divertente e dinamico, tra rompicapi e filastrocche. Seguirà breve laboratorio pratico.

L'attività si svolgerà a orari prefissati, per un numero limitato di famiglie con bambini: sabato 19 Marzo in tre turni di un'ora ciascuno con partenza ore 15, 16 e 17 domenica 20 Marzo ore 10, 11 e 12

Ingresso in castello a pagamento su prenotazione (intero € 12,00; ridotto € 10; bambini 6-12 anni € 5)

Caccia al tesoro inclusa nel biglietto d’ingresso, con obbligo di prenotazione, riservata a famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni (numero limitato)

L’apertura straordinaria si svolgerà anche in caso di maltempo. Durante la visita, si consiglia l’utilizzo degli auricolari e si raccomandano scarpe comode.



Obbligo di super green pass.