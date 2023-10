Apertura straordinaria di torretta e soffitte nella notte di Halloween - Speciale visita al buio al Castello Giol!

Per la notte più misteriosa dell'anno ecco un evento esclusivo in Castello Giol: apertura straordinaria della TORRETTA, delle SOFFITTE e delle ANTICHE CUCINE che sarà possibile vedere con una SPECIALE VISITA AL BUIO!

Lasciatevi guidare attraverso i tre piani arredati del Castello alla scoperta della storia e delle opere d'arte in una speciale atmosfera ottocentesca senza elettricità. Una visita esclusiva a lume di candela in cui, per l'occasione, solo chi parteciperà a questo evento avrà la possibilità di vedere PER LA PRIMA VOLTA: la suggestiva torretta con i pavimenti originali dei Papadopoli, le soffitte con gli oggetti del dopoguerra della famiglia Giol e le antiche cucine della servitù.

Alle 19.00 di martedì 31 ottobre comincerà la speciale visita al buio, si consiglia di arrivare mezz'ora prima dell'inizio in modo da procedere con il pagamento del biglietto. L'evento terminerà intorno alle 20.30.



PREZZI: 15€ intero e 7€ ridotto 10-16 anni

L'evento sconsigliato sotto i 10 anni, la prenotazione è OBBLIGATORIA.



Per info e prenotazioni contattare via mail info@castellogiol.it oppure chiamare allo 0422855033.