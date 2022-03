Aperyshow by Meggetto con Milena Miconi & Matilde Brandi

Una passione ereditata negli anni: le calzature. La famiglia Meggetto è da sempre leader nel settore del commercio delle calzature e negli ultimi anni ha aperto le porte a due giovani intraprendenti sorelle: Elisa e Laura Meggetto. Fin da piccole le ragazze hanno dimostrato una grande passione per la moda unita ad una propensione all’imprenditoria. Grazie al sostegno del padre Giampaolo sono riuscite ad apportare novità ed ampliare la gamma prodotti all’interno della loro azienda. L’apertura del nuovo store dedicato all’abbigliamento presso il C.C. “La Castellana” ad insegna “Le Meggetto”, l’avviamento di nuovi punti vendita anche fuori regione, l’ampliamento di altri, lo sviluppo del canale e-commerce e social network ne sono la dimostrazione.



Ma non finisce qui: SABATO 12 MARZO 2022 ci sarà un evento presso il punto vendita di Paese (TV) “C.C. La Castellana” in cui Elisa e Laura presenteranno la loro nuova profumazione per ambienti “Toute la vie by Le Meggetto". All’evento saranno presenti due ospiti d’eccezione: Matilde Brandi (Grande Fratello Vip e Ballando con le stelle) e Milena Miconi (il Bagaglino e Don Matteo).



Per l’occasione tantissime offerte sulla nuova collezione e dalle 17:00 alle 19:00 ci sarà un aperitivo, accompagnato da musica ed intrattenimento. Ci sarà inoltre la possibilità di ricevere la foto stampata assieme alle due star della televisione italiana!



