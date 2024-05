Legami affettivi e famiglia “percepita”: lettura cinematografica, mediatica e sociogiuridica

APF con la seconda edizione di CINEMandJUS affronterà un tema - pensato per giuristi, operatori sociali, insegnanti e per l’intera cittadinanza - che a diverso titolo e ruolo coinvolge le nostre relazioni quotidiane.

Attraverso la proiezione del film di animazione “La fortuna di Nikuko” di Ayumu Watanabe (2021) vivremo, infatti, insieme le gioie, i dolori, gli imbarazzi e le complessità delle relazioni familiari delle protagoniste.

Sarà un viaggio alla ricerca di una lettura reale ma anche percepita del mondo affettivo e relazionale, alla scoperta di un sé stesso fruttuoso. Amicizie, pensieri, dubbi e sensi di vuoto, distanza dal genitore e percezione di esso nel contesto familiare e relazionale. Temi che Kikuko, la ragazzina che vive in una famiglia monogenitoriale, sta cercando di capire, facendosi trascinare pienamente dalle emozioni tipiche della sua età ma condite dalla maturità che si annida nella quotidianità, attraverso le difficoltà di gestione di sé e del genitore che appare necessariamente ingombrante.



Gaudenzia Brunello - Presidente APF