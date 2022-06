In occasione della mostra Co- ordinates di Colin Dutton

APPUNTAMENTI GREEN

giovedì 7 luglio alle ore 18.00

TURISMO SOSTENBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE

La conservazione della natura e il turismo sostenibile per il futuro del paesaggio.

Giorgia Ridomi - Prealpi Cansiglio Hiking

Finanza è sviluppo sostenibile: non è solo possibile ma un nostro preciso dovere.

Lucio Fontana - Allianz Bank

Co-ordinates, una serie di paesaggi che occupano uno spazio tra il reale e l'immaginario.

Colin Dutton - Fotografo ed esperto di paesaggio sociale

sabato 30 luglio alle ore 18.00

PAESAGGIO E BIODIVERSITA'

Come sta cambiando il paesaggio che ci circonda? Perchè è importante preservare il suolo?

dialagano

Stefano Mazzotti - Direttore Museo di Storia Naturale di Ferrara.

Danilo Trombin - Esperto naturalista ambientale.



Per info e prenotazioni:



mail: museivittorioveneto@aqua-naturaecultura.com